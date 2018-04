Dacian Cioloş: Orice proiect de societate este sortit eşecului dacă nu pornim de la educaţie "Orice proiect de societate am avea pentru anii care vin, in orice domeniu, daca nu pornim de la educatie si de modelul educational orice proces este sortit esecului. Chiar si pentru un proiect politic mi se pare esential sa vedem in ce fel putem sustine acest proces de transformare in primul rand in educatie si cu cine il facem, cum rupem cercul acesta vicios. (...) Daca vrem sa schimbam modul nostru de abordare in societate, trebuie sa fim in masura sa schimbam modul in care facem educatie si sa trecem de la aceasta abordare uniformizatoare a educatiei, in care se predica bunul cuvant care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

