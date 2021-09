Stiri pe aceeasi tema

- Nimic nu ii mai poate face pe cei din USR PLUS sa renunțe la moțiunea impotriva premierului Florin Cițu, da de ințeles Dacian Cioloș, co-președinte al partidului. „Moțiunea USR PLUS exista și merge mai departe”, afirma acesta, adaugand ca textul va ajunge la toate partidele, astfel ca „orice parlamentar…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, miercuri, la Digi24, ca miniștrii formațiunii sale politice se vor retrage din Guvern daca nu sunt respectate solicitarile privind desființarea Secției speciale de investigare a magistraților și negocierea noului program tip PNDL, numit “Anghel Saligny”.

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, sambata, ca formatiunea nu va iesi de la guvernare, transmitand ca trebuie pus capat ideii existentei de tabere interne, care abia asteapta sa se lupte intre ele si sa inceteze excluderile si sanctiunile indreptate impotriva celor care contesta. Ciolos…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, sambata, ca formatiunea nu va iesi de la guvernare, transmitand ca trebuie pus capat ideii existentei de tabere interne, care abia asteapta sa se lupte intre ele si sa inceteze excluderile si sanctiunile indreptate impotriva celor care contesta. Ciolos…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca partidul sau nu intentioneaza sa iasa de la guvernare. "Eu m-am intalnit cu Vlad Voiculescu (...) am avut discutii interne, legate de partid, de organizarea interna, de alegerile interne, nu legate de Guvern…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat marti, dupa ședința coaliției, ca principalele masuri politice pe care actuala coalitie si le-a asumat nu au fost rezolvate. Citește și: Dacian Ciolos are INCREDERE in ministrii USR PLUS: 'O sa vedem si rezultatele partiale in toamna' „Trebuie…

- Coalitia de la guvernare discuta rectificarea bugetara Foto: Arhiva/ Agerpres La aceasta ora, are loc ședința coaliției de guvernare, în care se discuta rectificarea bugetara, dupa ce în cursul dimineții au avut loc reuniuni separate ale USR PLUS și PNL. Înaintea întâlnirii,…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in prima sambata a lunii octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a aliantei si a reiterat ca va candida pentru functia de presedinte.