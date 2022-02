Dacian Cioloș: „O spun cu tristețe, dar nu cu resemnare. Frâna evoluției și a transformării se petrece chiar în USR” „Partidul trebuie sa-și recunoasca problemele și sa-și depașeasca limitele, altfel nu va fi o forța politica in adevaratul sens al cuvantului”, a scris Dacian Cioloș, luni seara, dupa ce a demisionat din funcția de președinte USR. Cioloș a spus ca in continuare va fi prezent in partid și iți va susține colegii. „Reforma este dificila și are multe piedici, uneori din cele mai neașteptate locuri. O spun cu tristețe, dar nu cu resemnare. Frana evoluției și a transformarii se petrece chiar in USR, singurul partid din Romania care are ca agenda clara și indubitabila reformarea acestei țari. Eu cred… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos isi anunta oficial demisia din functia de presedinte al USR. "Atata vreme cat nu am avut in Biroul National sustinere pentru acest plan am considerat firesc si de bun simt sa imi prezint demisia (...) Credinta mea e ca USR e in continuare o alternativa politica pe scena politica din Romania,…

- Dacian Cioloș a anunțat luni seara ca renunța la funcția de președinte al USR, nemulțumit ca nu a gasit sprijinul majoritații din Biroul Național pentru programul politic propus. „Am considerat firesc și de bun simț sa-mi prezint demisia pentru ca sensul pentru care am candidat a fost sa contribui la…

- Dacian Ciolos a demisionat, luni, din functia de presedinte al Uniunii Salvati Romania (USR). Programul de reforma propus de Ciolos nu a trecut de votul din Biroul National. Din 25 de membri, 14 nu au fost de acord cu propunerile acestuia. Cei care au votat „impotriva” fac parte din echipa lui Dan…

- Dacian Ciolos si-a anuntat, luni, demisia din functia de presedinte al Uniunii Salvati Romania. Anuntul a fost facut in cadrul sedintei Biroului National al partidului, au precizat surse politice pentru AGERPRES . Decizia vine dupa ce, luni, in cadrul unei alte sedinte a Biroului National, proiectul…

- Dacian Cioloș și-a anunțat, luni, demisia din fruntea partidului USR, asta dupa ce programul sau de reforme nua fost votat de Biroul Național al USR. Dominat de echipa lui Dan Barna, Biroul Național al USR – a respins noul program de reforme in partid propus de Dacian Cioloș. Pentru proiectul lui Cioloș…

- Dacian Ciolos, actual presedinte al USR, a explicat intr-un mesaj pe Facebook situatia de conflict cauzata in urma propunerii unui proiect de modificare a statutului formatiunii pe care o conduce. De asemenea, liderul USR l-a criticat pe fostul presedinte de partid, Dan Barna, afirmand ca „trebuie sa…