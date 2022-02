Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dacian Ciolos sustine ca nu intentioneaza sa plece din partid si nici sa-si faca grupuri separate in Parlament sub denumirea PLUS, acuzandu-si colegii de raspandirea de stiri false. El admite, insa, ca la sedinta de joi seara a existat o discutie pe tema separarii grupurilor parlamentare.…

Liderul USR Dacian Ciolos a declarat, vineri dimineața, ca nu intentioneaza sa plece din partid si nici sa-si faca grupuri separate in Parlament sub denumirea PLUS. Cioloș și-a acuzat colegii de raspandirea de stiri false, insa a admis ca la sedinta de joi seara a liderilor partidului a existat o discutie…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, a murit detonand o bomba care se afla asupra sa, in timpul unui raid al fortelor speciale americane in Siria in noaptea de miercuri spre joi, a declarat joi un inalt responsabil de la Casa Alba. “Fortele militare americane au efectuat…

- Ludovic Orban și-a facut grup parlamentar de dreapta, la conducerea caruia a numit-o pe Violeta Alexandru. Noul grup parlamentar va avea 13 dintre deputații demisionari din PNL. Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a anunțat ca Violeta Alexandru, fostul ministru al Muncii din mandatul…

- Suparari și reproșuri in USR, din cauza ca liderul partidului, Dacian Cioloș sta mai mult la Bruxelles, iar asta, ar putea dauna, spun colegii de partid, alegerilor viitoare. Președintele USR Dacian Cioloș a primit mai multe acuze din partea membrilor de partid ca e absent din spațiul public și ca reacționeaza…

- Cinci persoane au fost reținute in urma perchezițiile DNA, efectuate, marți, in județele Bihor și Satu Mare, in cazul certificatelor false de vaccinare de la centrul de la Vama Petea. Printre persoanele reținuțe sunt asistente, registratori, o angajata a Direcției de Sanatate Publica (DSP) și o persoana…

- Florin Cițu a explicat, luni, ca negocierile cu USR PLUS nu au mai fost continuate deoarece liderii conduși de Dacian Cioloș “au avut niște condiții bizare”. Cițu a declarat, luni, ca negocierile pentru formarea unui nou guvern au continuat doar cu PSD, chiar daca asta inseamna pentru PNL “un compromis…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, vineri, ca, in prima zi de activitate, Comandamentul Special Black Friday a amendat cu 275.000 de lei unsprezece operatori economici, printre care marile magazine de electronice Altex și Flanco. Conform ANPC, in prima zi de activitate,…