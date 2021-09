Stiri pe aceeasi tema

- Caștigatorul primului tur al alegerilor interne pentru președinția USR PLUS, Dacian Cioloș, spune ca partidul se va intoarce la guvernare doar daca va fi un alt premier și va fi schițat un calendar ferm de reforme. In plus, Dacian Ciolos susține ca nu a discutat cu nimeni din conducerea PNL dupa Congresul…

- Mihai Tudose, europarlamentar și vicepreședinte PSD, comenteaza ironic afirmația lui Dacian Cioloș, potrivit careia USR PLUS nu iese de la guvernare decat daca nu se fac reforme. „Adezivul lipește orice și mai ales parțile interesate de ciolan. De asemenea, produsul elimina și greața și repulsia fața…