- Demiterea directorului de la CFR Calatori nu este deocamdata luata in calcul de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, care a anunțat ca judeca activitatea celor din subordine dupa profesionalism si eficienta, iar evaluarea se face la rece. „Principiile pe care functionez si echipa mea functioneaza…

- Intrebat, vineri, daca il va demite pe directorul CFR Calatori, Catalin Drula a declarat: “Principiile pe care functionez si echipa mea functioneaza cat timp sunt aici, sunt pe baza de profesionalism si eficienta. Asta inseamna ca actul de management se judecat asezat, la rece, nu dupa o greseala de…

- Circulația feroviara a fost data peste cap, joi, in sudul țarii, din cauza fenomenelor meteo severe care au dus, printre altele, la prabușirea mai multor copaci pe calea ferata, precum și in urma coliziunii dintre doua trenuri de marfa la Fetești. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a convocat…

- Ovidiu Vizante, directorul CFR Calatori, a fost criticat dur dupa declarații facute joi dimineața in cazul trenului Mangalia – Arad care a acumulat peste 10 ore intarziere și in care se afla zeci de copii intorși din tabara. ”A fost un moment de lipsa de concentrare pe fondul oboselii acumulate dupa…

- ”Daca premierul ar lucra mai mult la Guvern și mai puțin in campania de partid, am putea face reforme”, a scris Alin Mituța, europarlamentar USR PLUS, pe pagina de Facebook. Reacția sa vine dupa ce premierul Florin Cițu a scris pe aceeași rețea de socializare: „Daca directorul CFR ar…

- "Daca oamenii au avut de suferit de pe urma modului in care sunt administrate caile ferate, ar trebui sa raspunda Ministerul Transporturilor. Nu pot sa va spun de ce nu s-a intervenit. Mi se pare anormal ca un șef sau un director de la CFR Calatori sa spuna ca soluția vine din alta parte. Soluția este…

- Viteza trenurilor de calatori va creste de la 50 km/h. la 120 km/h pe linia Bucuresti – Pitesti, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Adrian Covasnianu, responsabil de domeniul feroviar. CFR Infrastructura lucreaza in regie proprie, cu trenul de lucru intre Bucuresti si Pitesti…