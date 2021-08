Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat ca formatiunea nu va iesi de la guvernare. “O sa muriti cu noi de gat aceia care rezistati la reforme, pentru ca e momentul ca Romania sa fie reformata”, a fost mesajul sau. Vicepremeirul Dan Barna a declarat, sambata, in cadrul unui bilanț de opt luni…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, sambata, ca formatiunea nu va iesi de la guvernare, transmitand ca trebuie pus capat ideii existentei de tabere interne, care abia asteapta sa se lupte intre ele si sa inceteze excluderile si sanctiunile indreptate impotriva celor care contesta. Ciolos…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat ca formatiunea nu va iesi de la guvernare. “O sa muriti cu noi de gat aceia care rezistati la reforme, pentru ca e momentul ca Romania sa fie reformata”, a fost mesajul sau.

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat ca formatiunea nu va iesi de la guvernare. “O sa muriti cu noi de gat aceia care rezistati la reforme, pentru ca e momentul ca Romania sa fie reformata”, a fost mesajul sau. Dacian Ciolos a declarat sambata ca trebuie pus capat ideii de tabere…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat, sambata, in cadrul ședinței Comitetului Politic al USR PLUS ca formatiunea nu va iesi de la guvernare, iar partidul va lupta pana la capat pentru realizarea reformelor, potrivit News. „Suntem datori sa facem tot ce ne sta in putinta ca sa ne indeplinim…

- USR PLUS nu iese de la guvernare decat daca nu se fac reforme, anunța copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș, inaintea ședinței coaliției de guverare: „Problemele interne ale PNL nu țin de noi, nu sunt in interesul nostru”. „USR PLUS nu iese de la guvernare decat daca nu se fac reforme. Problemele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca pozitia exprimata de Dacian Ciolos referitoare la banii pe care trebuie sa ii primeasca Ungaria, prin PNRR, nu a fost discutata in coalitia de guvernare si nu este pozitia Guvernului de la Bucuresti. "Niciodata nu am discutat in coalitie. Nu…

- Florin Cîtu a afirmat ca îsi doreste ca PNL sa fie cel mai mare partid din România, nu al doilea, si a precizat ca, daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, liberalii nu aveau acum nici guvernare, nici premier, relateaza News.ro. „Eu vreau ca PNL sa…