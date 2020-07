Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nevoie de banii UE nu doar pentru relansarea economica in urma impactului crizei Covid, ci pentru rezolvarea unor probleme structurale, spune europarlamentarul Dacian Ciolos intr-un interviu pentru DW.

- Ziarul Unirea Austria a decis carantinarea OBLIGATORIE pentru toți calatorii din zone de risc, inclusiv Romania. Testul negativ nu mai este suficient In aceasta categorie intra și persoanele care vin din Romania. Precizam ca pana la publicarea acestei știri autoritațile romane nu au avut nicio reacție…

- Nicoleta Dumitrescu Pe langa cel mai negru bilanț al imbolnavirilor cu Covid, de la debutul pandemiei, ziua de joi, 9 iulie, puțin dupa orele 13.00, a mai inregistrat o premiera. Intr-o intervenție publica, șeful statului a ținut sa recunoasca faptul ca aceasta pandemie ne-a pus in fața, noua, poporului…

- Klaus Iohannis a atras atenția ca instituțiile statului n-au avut capacitatea reala sa lupte cu virusul COVID-19. El este de parere ca Romania a trecut de o criza sanitara majora cu ajutorul cadrelor medicale. „Criza covid a scos la iveala o economie slabita, o capacitate administrativa redusa. A…

Klaus Iohannis a atras atenția ca instituțiile statului n-au avut capacitatea reala sa lupte cu virusul COVID-19. El este de parere ca Romania a trecut de o criza sanitara majora cu ajutorul cadrelor medicale. Citește și: Emil Boc, un nou scenariu pentru gestionare crizei COVID-19: 'Nu e exlus…

- RESITA – Primarul Resitei a facut apel la Guvern pentru a suporta si partea de bursa pe care ar fi trebuit s-o plateasca agentii economici care au avut activitatea inchisa de pandemie! Seful administrativului resitean crede in continuare in succesul invatamantului dual: „Noi suntem anul asta la prima…

- O echipa de 15 specialisti din Ministerul Apararii Nationale (MApN), alcatuita din cinci medici, cinci asistenti medicali si cinci militari specialisti in domeniul CBRN, va pleca, luni, in SUA, pentru a oferi sprijin autoritatilor statului Alabama, in contextul masurilor de combatere a pandemiei…

- Saptamana trecuta, ministrul muncii a starnit un val de revolta in spațiul public dupa ce a declarat ca statul a fost mai degraba singur in lupta impotriva coronavirusului și ca sprijinul comunitații a fost puțin semnificativ. Și asta pentru ca, in perioada in care COVID-19 a ajuns in Romania, cei care…