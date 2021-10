Dacian Cioloș: Nu cred că USR mai vine cu o propunere de premier la consultările cu Iohannis Dupa ce PNL a susținut ca il va propune in continuare pe Florin Cițu pentru funcția de premier la consultarile de joi de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, liderul USR Dacian Cioloș a spus la B1TV ca nu crede ca partidul pe care il conduce va avansa vreun nume. „Vom discuta chiar in seara aceasta, vom avea o ședința a Biroului Național și vom discuta mandatul cu care mergem. In principiu, nu cred ca vom mai veni cu o propunere de premier”, a spus Dacian Cioloș, miercuri seara, 20 octombrie. „Mi se pare important acum sa vedem ca celelalte partide iși asuma o responsabilitate pe care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

