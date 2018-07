Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat marti, la Timisoara, ca in formatiunea pe care o reprezinta nu s-a luat in discutie problema candidaturii pentru presedintia Romaniei si ca spera sa nu se ajunga la viitoarele alegeri cu actuala majoritate parlamentara sau cu prezentul guvern.



"Nu am discutat lucrurile acestea (candidatura pentru Cotroceni - n.r.) in partid, nu am decis nicio candidatura, atata timp cat nu am lansat programul politic si nu am finalizat structurarea partidului, nu am discutat despre strategia de candidaturi. Cand vom lua…