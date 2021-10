Dacian Cioloș: „Nu am avut nici o discuție cu președintele României, de la desemnarea mea” Președintele USR, Dacian Cioloș, a vorbit, joi seara, la B1 TV, despre ultimele negocieri pentru formarea noului guvern Ciuca, lasand de ințeles ca USR nu va vota acest executiv. “Nu am avut nici o discuție cu președintele Romaniei, de la desemnarea mea. Cu domnul Ciuca am avut intalnirea de la sediul USR de la Parlament și una sau doua discuții telefonice”, a spus Dacian Cioloș. ”Am spus același lucru, ca Romania sa aiba o majoritate clara in parlament. Sa negociezi un program de guvernare și un guvern in 2 zile e mai dificil. Noi ne am gandit la soluții. PNL nu a avut o decizie in structurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a vorbit, joi seara, la B1 TV, despre ultimele negocieri pentru formarea noilui guvern Ciuca, lasand de ințeles ca USR nu va vota acest executiv. "Nu am avut nici o discuție cu președintele Romaniei, de la desemnarea mea. Cu domnul Ciuca am avut intalnirea…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos vrea sa faca parte dintr-un guvern de coalitie condus de Ciuca. El spune ca nu-i vorba de armistițiu. Cele trei partide nu sunt in razboi. „Din punctul nostru de vedere, al USR, Romania are nevoie de majoritate care sa permita guvernarea Romaniei, si nu de un armistitiu.…

- Senatorul a declarat, in discurul susținut inaintea votului pentru Guvernul Cioloș, ca prin desemnarea liderului USR șeful statului a incalcat Constituția, in condițiile in care știa ca nu are șanse pentru ca nu are susținere parlamentara. Citește și: ”Zi DECISIVA - Vot pentru Guvernul USR. Dacian Cioloș…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Dacian Ciolos a fost desemnat “in batjocura” candidat pentru functia de premier, iar despre președintel Iohannis a spus ca acesta este “rupt de realitate”. El a adaugat ca decizia corecta este un Guvern de “specialisti apolitici”, care sa gestioneze pandemia…

- Ludovic Orban, presedintele demisionar al Camerei Deputatilor si fost premier al Romaniei, a declarat ca Dacian Ciolos nu are nicio sansa sa formeze o majoritate parlamentara, iar decizia presedintelui Klaus Iohannis nu este nimic mai mult decat o cacealma. "Dacian Ciolos nu are nicio sansa sa formeze…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, intrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Citu sa ocupe o alta functie in urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri “se pot discuta”. Pe de alta parte, a precizat ca este…