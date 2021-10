Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, a declarat, dupa rezultatul votului, ca nu va accepta revenirea in coaliția de guvernare cu Florin Cițu premier. ”Știți poziția USR-PLUS pana acum, nu cred ca aceasta poziție se va schimba. Putem intra intr-o coaliție cu PNL și UDMR, dar nu cu Florin Cițu premier. Nu am ce […] The post Dacian Cioloș, noul președinte USR PLUS: “Intram in coaliție cu PNL, dar fara Florin Cițu premier” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .