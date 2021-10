Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie sa fim uniți, iar intenția mea e sa fiu președintele USR PLUS, spune Dacian Cioloș, intrebat despre faptul ca echipa Barna are majoritate in Biroul Politic: „Imi dau seama ca e o provocare importanta”, potrivit mediafax.ro.„Eu nu lucrez cu un partid separat.

- Echipa lui Dan Barna a câștigat cele mai multe voturi la alegerile USR-PLUS pentru Biroul Național, adunând circa 57% din voturi (14 mandate din 24), potrivit informațiilor HotNews.ro. Echipa lui Cioloș, recent votat ca președinte al USR-PLUS, a obținut 33,6% (8 mandate). La nivel individual,…

- Dupa un rezultat neașteptat in primul tur al alegerilor interne din USR PLUS, care l-a plasat pe Dacian Cioloș pe primul loc, joi, 30 septembrie, la ora 10.00, se incheie votul in turul 2. Primele informații despre rezultatul votului il arata pe Cioloș pe primul loc, dar nu este exclusa nici o revenire…

- Senatorul Irineu Darau, candidat la sefia USR PLUS, atrage atentia ca inca exista erori privind votul online pentru conducerea formatiunii si ca actualii lideri ai formatiunii mai au timp sa le corecteze inainte de incheierea turului I. Parlamentarul spune ca exista sesizari multiple, atat din partea…

- Prima zi a alegerilor interne din USR PLUS incepe cu un scandal intre taberele Barna si Ciolos. Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene, il acuza pe Dacian Ciolos ca a ratat toate sansele sa contribuie la constructia politica a formatiunii

- Liderii coaliției din partea USR PLUS au anunțat ca au depus moțiunea de cenzura impotriva guvernului condus de Florin Cițu, din care, de altfel, fac și ei parte. Moțiunea de cenzura are 122 de semnaturi și aparține USR PLUS și AUR. „Am spus ca vrem sa continuam politic, guvenamental in acaesta…

- Se anunța o batalie crancena și in interiorul USR-PLUS, nu doar in PNL, in perspectiva alegerilor din aceasta toamna pentru desemnarea noii conduceri a formațiunii. Dacian Cioloș, care il rivalizeaza in...