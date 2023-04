Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, aproape de miezul nopții, un șofer in varsta de 38 de ani din Deva nu a acordat prioritate și a intrat cu mașina in cea condusa de un barbat cu zece ani mai tanar. Cel din urma a fost ranit ușor și transportat la spital. Accidentul s-a produs la ora 23.35, cand barbatul de […] Articolul Tanar…

- Politistii de frontiera din vestul țarii au depistat, in ultimele 24 de ore, 115 cetateni straini care intentionau sa iasa ilegal din tara ... The post 115 migranți ascunși in camioane, la frontierele din vestul țarii. appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident frontal in care au fost implicate doua mașini, produs vineri dimineața pe DN7, in județul Arad. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 481+750 de metri, in localitatea…

- S-au vandut mai puține apartamente și in februarie, nu doar in ianuarie, arata datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, analizate de economica.net . In primele doua luni din acest an s-au parafat cu 22% mai puține tranzacții fața de aceeași perioada din 2022. Romanii nu se mai…

- Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Gilau au intervenit, duminica seara, pentru a degaja peste 30 de arbori și ramuri cazute peste drumul dintre localitațile Someșu Cald și Marișel. Probleme au fost și luni dimineața intre Bologa și Sacuieu, tot din cauza arborilor cazuți pe carosabil. Intre…

- Drumarii din vestul Romaniei au avut destul de lucru in ultimele doua zile. Probleme mai mari au fost in zonele din Caraș-Severin și Hunedoara, unde a nins abundent și vantul a doborat numeroși copaci pe șosea. De sambata seara pana duminica dimineața, pe drumurile naționale din vestul țarii au acționat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis un Cod galben de ninsori și viscol la munte, in 26 de județe, valabil pana duminica. ANM a transmis și o informare meteo, in care avertizeaza ca ninsorile cuprind toata țara. Vremea devine geroasa de duminica. Potrivit avertizarii Cod galben, de vineri…

- Grav accident de circulație, cu doua mașini și un pieton, in aceasta seara, pe DN 58, la ieșirea din Reșița. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj de descarcerare și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, alaturi de doua echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanța…