Dacian Cioloș: Multe frustrări în Moldova, PNL a luat pesediști cu traista Dacian Cioloș, copreședintele USR Plus spune ca PNL au tradat increderea cetațenilor din Iași dupa ce PNL a luat „primari pesediști cu traista”, iar Alianța este obligata sa faca o breșa pentru a obține cat mai multe primarii. In declarațiile facute la o conferința de presa din Iași, Cioloș a aratat ca s-au acumulat frustrari in Moldova și in Iași. „S-au acumulat pe buna dreptate, pentru ca infrastructura e intr-o stare deplorabila, investițiile au fost puține, mai ales cele creatoare de locuri de munca”, a spus Cioloș, vorbind despre politicieni, de primari și de cei din funcții publice. Iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

