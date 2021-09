Dacian Cioloş, mesaj pentru secretarii de stat demişi de premierul Cîţu: ,,Nu aţi făcut nimic greşit!'' ,,Nu ati facut nimic gresit! Dimpotriva, sunteti victime ale unui prim-ministru care abuzeaza de o functie pe care o ocupa si cu voturile noastre si cu care de ceva vreme nu se mai poate lucra in interesul cetatenilor. Credinta mea este ca nu peste mult timp el va fi cel care va lua o pauza de guvernare si voi veti face ce ati inceput cu profesionalism", a scris Dacian Ciolos pe pagina sa de Facebook.Acesta sustine ca in 2016, impreuna cu toata echipa din guvernul pe care l-a condus, a trecut printr-o experienta similara.,,Nu e simplu, stiu ce ati facut in aceste luni, cu ce dedicare si sperante… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

