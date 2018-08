Dacian Cioloș, mesaj în miez de noapte ”Un om cu mintea normala și cu un minim respect fața de semeni nu poate sa nu fie in seara asta in fața evidenței ca s-a mers prea departe. Reacția forțelor de ordine, și a celor care le-au dat ordinele de evacuare a unei manifestații pașnice, este un precedent extrem de periculos pentru democrația romaneasca. Nu exista justificare pentru a interveni cu gaze lacrimogene impotriva femeilor, copiilor, unor oameni aflați in scaune cu rotile. Articolul 36 din Legea 550/2004 de organizare a jandarmeriei interzice o astfel de intervenție. Cei care au responsabilitatea de a proteja… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora, unul dintre cei mai respectați protestatari, cheama oamenii în strada. ”Buna dimineața, copii! Sper ca sunteți voioși și odihniți. Ne așteapta o zi grea. M-am gândit deseori la ziua aceasta. Și, de fiecare data, cu strângere…

- Alianta Liberalilor si de Democratilor (ALDE) acuza, pe Facebook, intoxicari ale opiniei publice, dupa ce in spatiul public s-a vehiculat ca ar fi neintelegeri intre membrii coalitiei. Astfel, ALDE subliniaza ca relațiile din cadrul coaliției de guvernare sunt unele foarte bune și nu exista nicio tensiune.…

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu si face verificari dupa schimbul de replici de sambata, de pe Facebook, dintre ministrul Justitiei Tudorel Toader si procurorul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Alexandra Lancranjan pe tema modului in care este reglementat abuzul in serviciu in Germania.…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader scrie sambata pe Facebook ca abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, dar calitatea de functionar public sau european apare ca element de agravare in cazul mai multor infractiuni

- Dacian Ciolos, liderul Ro+, spune ca stie ca multora le vine in gand sa-si ia campii, dar precizeaza ca, desi situatia de fapt nu poate fi schimbata, poate fi schimbat ce va sa vina daca raman si gandesc si lucreaza impreuna. ”Stiu ca multora dintre voi va vine in gand sa va luati campii,…

- Motiv de bucurie in familia Nicoletei Guța! Fratele artistei și-a serbat ziua de naștere, iar vedeta i-a transmis urarile de bine, ba a facut-o și public, pe pagina de socializare. Reacția fanilor nu s-a lasat așteptata. Nicoleta Guța a postat pe Facebook o fotografie cu ea și fratele sau, Marian, alaturi…

- ATITUDINE… Deputatul PSD Aurel Caciula a votat, alaturi de alti patru parlamentari, modificarea Codului Penal. Desi era previzibil, gestul sau a atras cateva critici in spatiul public. Un tanar din Husi i-a transmis pe Facebook felicitari pentru ca “isi dedica timpul si resursele pentru a vota legi…