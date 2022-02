Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Dacian Ciolos i-a cerut, vineri, intr-o postare pe Facebook, fostului presedinte al partidului Dan Barna, „sa faca un real pas in spate si sa isi ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic, daca are onoare”. „O discuție necesara despre viitorul partidului nostru a luat forma…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, spune ca este de neacceptat „chemarea partidului la arme”, sub pretextul ca el vrea sa il distruga sau sa il dea cuiva. Are și un mesaj pentru Dan Barna, ale carui declarații le considera „stangacie”: „Ii ințeleg neputința (…), am refuzat sa ii comentez gafele”. Dacian…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, reacționeaza în scandalul din partid și îl ataca dur pe Dan Barna, spunând ca "este incredibil cum cineva care ar trebui sa dea dovada de echilibru și maturitate politica poate sa confunde propriile umori și dezamagiri cu realitatea și cu faptele pe…

- Unii dintre liderii USR acuza un santaj dupa ce președintele partidului, Dacian Cioloș, a spus in ședința interna de joi, 3 februarie, ca daca nu i se va vota programul propus va demisiona , si reamintesc ca partidul a mai trecut printr-un asemenea episod cu Nicusor Dan, care a demisionat din USR. „Dacian…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a transmis, vineri, un mesaj de noul an, in care afirma ca are in continuare o datorie fata de cei care si-au pus si isi pun sperantele in ei. ”Anul 2021 a fost un an greu, cu multe decizii complicate”, afirma liderul USR, el precizand ca ”de multe ori au ales bine, iar…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, sustine ca in 2021, un an „marcat de o nemultumire profunda fata de politicieni”, curentele extremiste au crescut „la un nivel nemaiintalnit” in tara noastra.

- Președintele USR, Dacian Ciolos, a scris pe Facebook, vineri seara, ca formațiunea pe care o conduce este dispusa sa accepte negocierile cu PNL, insa doar cu „liberalii curajoși care se opun acestei sinucideri politice”.„Ințeleg spaima uriașa a celor de la PNL acum, dupa ce au dat cheile de la casa…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat marți, dupa negocierile cu social-democrații, ca a existat o discuție pentru majorarea numarului de ministere. Totodata, ca au schițat un calendar pentru negocieri pe programul de guvernare. Condițiile puse de PNL pentru negocieri sunt construirea unui guvern…