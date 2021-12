Presedintele USR Dacian Ciolos a transmis, vineri, un mesaj de noul an, in care afirma ca are in continuare o datorie fata de cei care si-au pus si isi pun sperantele in ei. ”Anul 2021 a fost un an greu, cu multe decizii complicate”, afirma liderul USR, el precizand ca ”de multe ori au ales bine, iar in alte situatii au ales prost”, dar isi asuma toate aceste alegeri. ”Avem in continuare o datorie fata de cei care si-au pus si isi pun sperantele in noi, dar si fata de noi insine. Datoria de a continua lucrurile incepute. De a ii asculta pe oameni si de a identifica impreuna cu ei solutii”, spune…