Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Dacian Ciolos, a afirmat, marti seara, ca cifrele record inregistrate in pandemie arata "un esec de proportii al statului pentru ca nu a reusit sa preintampine ceea ce se intampla in aceste zile". "Traim zile cumplite", a declarat premierul desemnat, adaugand ca Ioana Mihaila a facut…

- Vom avea protecție cibernetica la finalul anului 2022, cu ajutorul banilor din PNRR. Aceasta idee figureaza in programul de guvernare elaborat de premierul desemnat, Dacian Cioloș. Programul de guvernare pe care Dacian Cioloș, in calitate de premier desemnat, l-a trimis la Parlament, susține ca Romania…

- La aproape o saptamana de la desemnarea sa in funcția de premier, Dacian Cioloș a revenit pe Facebook cu un mesaj dedicat președintelui Iohannis. Dacian Cioloș va prezenta duminica in fața Comitetului Politic al USR reunit in procedura de urgența lista cabinetului și programul de guvernare cu care USR…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat, confirma informațiile „pe surse” referitoare la discuția pe care a avut-o vineri cu președintele Klaus Iohannis. Liderul USR a afirmat ca va mai discuția in urmatoarele zile cu președintele, in condițiile in care partidul pe care il conduce a decis sa mearga in…

- Liberalii nu vor susține in Parlament un guvern condus de Dacian Cioloș, a spus, vineri, președintele PNL Florin Cițu, care considera ca USR a rupt coaliția votand moțiunea de cenzura. Daca Cioloș nu va face alta majoritate, PNL va demara noi negocieri cu toate partidele, excluzand, insa, AUR.

- Liderul UDMR spune ca sunt putine sanse pentru a restabili coalitia Instantaneu de la prezentarea manifestului electoral al UDMR Foto: Arhiva. Uniunea Democrata Maghiara din România (UDMR) este gata sa studieze oferta premierului desemnat, Dacian Ciolos, dar considera…

- Dacian Cioloș, desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru postul de premier, spune ca a discutat telefonic cu liderii PNL și UDMR, iar o prima runda de negocieri cu aceștia pentru refacerea coaliției de guvernare va avea loc miercuri dupa-amiaza. “De foarte multe ori au clamat responsabilitatea,…

- „Acolo ministrul Drula a spus care este nevoia si ce ar putea cheltui, inclusiv pe investitii. Ne-am uitat la nevoile stringente, pana in luna noiembrie, pentru ca in noiembrie vom avea din nou o rectificare si pe mai mai multe linii bugetare, banii pentru ultimele luni pe noiembrie si decembrie urmeaza…