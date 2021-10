Stiri pe aceeasi tema

- Prmierul desemnat, Nicolae Ciuca, face apel la responsabilitatea tuturor forțelor politice sa susțina formarea noului guvern, pentru depașirea crizelor prin care trece țara. “Țara noastra trece printr-una din cele mai dificile perioade din istoria sa recenta. De aceea, chem toți actorii politici responsabili…

- Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, pentru funcția de premier. Cine este generalul desemnat prim-ministru a carui misiune este ca, in urmatoarele zece zile, sa obțina votul majoritații parlamentarilor (234 de voturi) pentru investirea unui nou Executiv?…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…

- Noul premier desemnat va fi actualul ministru al Apararii. PNL a decis sa formeze un Guvern minoritar cu UDMR, cu susținerea PSD, iar la negocierile, de joi, de la Cotroceni, il va propune pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca premier. Surse politice au declarat ca propunerea PNL este Nicolae Ciuca,…

- Dacian Cioloș a depus lista de miniștri a cabinetului sau și programul de guvernare, luni, la Parlament, și a transmis forțelor politice un mesaj clar: “Nu negociem pe sub masa”. Premierul desemnat a fost intrebat daca are in vedere sa formeze o majoritate alaturi de PNL și UDMR pentru a-l susține pe…

- Discuțiile purtate de premierul desemnat, Dacian Cioloș, cu Florin Cițu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, la sediul PNL, nu au avut niciun rezultat. Acesta este anunțul facut, miercuri seara, de premierul interimar Florin Cițu. „Nu a fost nicio concluzie. Am spus și la intalnire, și va spun și dumneavostra…

- Florin Cițu considera ca Dan Barna a ieșit pe locul doi in primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS pentru ca este o ”penalizare” a membrilor formațiunii pentru cei care au ieșit de la guvernare. Florin Citu a declarat, joi, la Ramnicu Valcea, ca rezultatul alegerilor din USR PLUS nu este o surpriza…

- Florin Cițu a anunțat, marți, dupa ședința coaliției, ca ministerului Tramsporturilor ii va fi alocata in plus suma de 625 milioane de lei, dupa disucuțiile cu ministrul Catalin Drula și copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș. „La Transporturi, asa cum v-am spus, au cerut pentru subventii si pentru asistenta…