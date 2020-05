Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș glumește pe seama videoclipului in care Dab Barna mima ca tasteaza. Liderul PLUS a postat pe Facebook un videoclip in care prezinta o zi de munca la Parlamentul European. „Le-am promis elevilor de la C.N."Silvania"-candidat pentru "Scoala-ambasador a Parlamentului European" din Zalau,…

- Institutiile europene vor celebra sambata Ziua Europei prin mai multe manifestari in mediul online, precum dezbateri, dialoguri cu cetatenii si mesaje video, la care vor participa comisari europeni, lideri ai Parlamentului European si sefi ai grupurilor politice. In contextul pandemiei de coronavirus,…

- In ultimii 70 de ani lumea s-a schimbat dramatic si rolul Uniunii Europene este acum mai important ca niciodata, iar in noua ordine geopolitica emergenta si in contextul unei urgente ecologice responsabilitatea noastra este de a accepta sa devenim o forta globala a stabilitatii si pacii, statului…

- Europarlamentarii nu-și mai primesc toți banii in aceasta perioada, de cand sesiunea Parlamentului European a fost intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus, a declarat marți Dacian Cioloș. El spune ca nu a mai primit partea de indemnizație acordata pentru deplasari la Strasbourg sau la Bruxelles.