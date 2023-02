Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, președintele partidului REPER, a declarat vineri ca nu exclude posibilitatea de a candida la alegerile prezidentiale din 2024, dar decizia o va lua dupa consultari cu colegii de partid.

- Fondatorul formatiunii REPER, europarlamentarul Dacian Ciolos, a declarat, la Iasi, ca nu exclude o candidatura la alegerile prezidentiale, dar ca decizia va depinde de starea de spirit din Romania si de ceea ce asteapta romanii de la viitorul presedinte. Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa,…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, ex-președinte USR / USR Plus, a declarat vineri, 24 februarie, ca nu exclude o candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar a precizat ca decizia va fi luata la inceputul lui 2024 și ca aceasta va depinde de „starea de spirit” din Romania.„Nu exclud, doar…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a declarat luni, in emisiunea Proiect de tara Romania, de la Prima news Tv, ca el crede ca presedintele PSD poate castiga alegerile prezidentiale, in 2024, dar nu bazandu-se numai pe voturile partidului, ci aducand in jurul lui si alte formatiuni…

- Secretarul general adjunct al NATO nu a respins vineri, 20 ianuarie, posibilitatea unei candidaturi la alegerile prezidențiale din 2024. Mircea Geoana a declarat la Digi24 ca aceasta discuție „va fi reluata la un moment dat”. Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a dezvaluit recent la Antena3…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la emisiunea moderata de Victor Ciutacu la postul Romania TV, ca Romania are nevoie de un presedinte de stanga, care ar putes fi chiar un intelectual neinregimentat intr-un partid și a inaintat numele gazetarului Ion Cristoiu in acest sens. „Nici…

- Marcel Ciolacu a declarat ca este unul dintre sustinatorii Maiei Sandu si a unificarii Romaniei Mari, intrebat luni daca PSD si PNL ar sustine candidatura acesteia la alegerile prezidentiale din Romania din anul 2024. El a mai spus ca nu avut loc o discutie intre cele doua partide privind sprijinirea…