Dacian Cioloş: Interpretarea CCR pune în pericol aderarea României la UE "Din punctul meu de vedere, ce e mai important in acest moment in Romania este ca lupta anticoruptie sa continue. Lupta impotriva coruptiei a inceput sa dea rezultate abia in ultimii ani si este prea devreme sa o dam deja la o parte si sa revenim la anii 90, la subordonarea procurorilor catre ministrul Justitiei, la slabirea rolului presedintelui si asa mai departe. Constitutia cred ca stabileste un echilibru bun intre institutiile statului si e important ca acest echilibru sa nu fie afectat de nici o alta institutie si mai ales o institutie care are rolul de a apara Constitutia, nu de a o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

