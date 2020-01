Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat ca nu exclude ca pana la sfarșitul anului sa fie depusa o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. Cel care a preluat conducerea partidului dupa pierderea alegerilor prezidențiale a explicat ca acest demers nu reprezinta,…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca a discutat cu premierul Ludovic Orban despre alegerile anticipate. "Incerca sa-mi explice ca e un lucru greu de realizat, insa i-am explicat ca toata lumea are de pierdut daca prelungim aceasta agonie", afirma Ciolos.

- Dacian Cioloș a afirmat ca a discutat, vineri, cu Ludovic Orban despre alegerile anticipate și ca i-a explicat acestuia ca „agonia” nu mai poate fi prelungita, scrie Mediafax. PLUS va urmari cu atenție cum va elimina Guvernul Orban Legea recursului compensatoriu, a adaugat Cioloș.

- Klaus Iohannis l-a nominalizat pe presedintele PNL, Ludovic Orban, prim-ministru. Liderul liberal urmeaza sa-si formeze echipa de ministri si sa duca negocieri cu celelalte partide pentru a avea majoritate in Parlament la votul de investire.

- " Pozitia PNL este foarte clara in acest moment. Noi sustinem revenirea la popor. Suntem pentru alegerile anticipate. In cazul in care nu va fi posibil, in care presedintele ne va solicita suntem pregatiti sa ne asumam guvernarea in jurul PNL", a declarat Orban, dupa consultarile de la Cotroceni.…