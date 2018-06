Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook la decizia luata de Curtea Constituționala. Fostul premier subliniaza ca hotararea are un “iz de poziționare politica” și incearca modificarea rolului președintelui. Cioloș mai spune și ca hotararea tradeaza nevoia urgenta de reformare a CCR pentru ca aceasta sa…

- Primarul Timișoarei și totodata președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, are o noua grija. E vorba de nou inființatul partid al lui Dacian Cioloș, Mișcarea Romania Impreuna. Fiindca e un om al faptelor, el și-a transformat preocuparea intr-un așa-zis sondaj de opinie pe pagina sa de Facebook. Al 11-lea…

- Dragoș Pislaru, fost ministru al Muncii, vine la Interviurile Libertatea LIVE, pentru a prezenta noul partid al lui Dacian Cioloș, Mișcarea Romania Impreuna. Vom vorbi despre șansele noii formațiuni la urmatoarele tururi de alegeri, europarlamentare și prezidențiale, dar și despre Dacian Cioloș, posibil…

- „Lucrurile astea o sa le discutam in partid, dupa ce partidul va fi infiintat, dar personal, da, imi doresc acest lucru. Am tot fost acuzat in ultima vreme ca nu mi-am asumat pana acum niciodata o candidatura si in conditiile acestea, am spus ca daca intru in politica, voi candida la primele alegeri,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100. "Nu e suficient doar sa apara, ci sa si convinga. Vor sa faca un partid politic. Au…

- Succes neașteptat pentru noul partid anunțat de Dacian Cioloș! La doar doua zile dupa ce fostul premier a facut anunțul, Mișcarea Romania Impreuna a strans deja 30.000 de susținatori, majoritatea dorind sa devina membri de partid.„In primele 48 de ore de la anunțarea depunelor actelor pentru…

- Noul partid lansat pe scena politica de fostul premier Dacian Coloș se numește Mișcarea Romania Impreuna. Actele privind inființarea formațiunii au fost depuse vineri la Tribunalul București.

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca vineri a depus actele pentru inregistrarea noului sau partid politic, numit ”Mișcarea Romania Impreuna”. Logo-ul partidului va fi ”RO+”, a anunțat Cioloș vineri, la un eveniment intern al platformei Romania 100, informaza HotNews.ro. ...