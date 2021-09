Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintii USR PLUS Dacian Ciolos si Dan Barna merg in turul al doilea al alegerilor pentru sefia partidului, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al formatiunii, Ionut Mosteanu. Potrivit acestuia, Dacian Ciolos a obtinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna - 14.404 voturi (43,9%), Irineu Darau are 3.300…

- Conducerea USR-PLUS a decis oprirea votului pentru alegerea președintelui partidului și reluarea sa joi dimineața dupa ce a constatat ca au fost situații în care linkul de vot a fost trimis și unor persoane care nu mai erau membre de partid. Pâna joi conducerea partidului vrea actualizarea…

- Un nou proiect, intitulat „Impreuna”, a fost lansat in interiorul USR PLUS, iar inițiatorii au anunțat și candidatul pe care il susțin pentru funcția de președinte al partidului. Lansarea proiectului politic in cadrul USR PLUS, ce vizeaza alegerile interne pentru Biroul Național și președinția partidului,…

- Alegerile in PNL Timisoara continua si se voteaza, chiar daca presedintele PNL Timis, Alin Nica, si secretarul general Danut Groza au decis ca ele sa fie anulate. Unda verde pentru continaurea lor a fost data chiar de presedintele PNL, Ludovic Orban. Dupa ce Alin Nica si Danut Groza au decis sa anuleze…