Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele fondator al Partidului "Miscarea Romania Impreuna", Dacian Ciolos, considera ca Romania ar trebui sa aleaga valorile europene, statul de drept, democratia si nu "autoritarismul, propaganda si omuletii verzi" si ii cere presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sa propuna de "unde…

- Președintele fondator ”Mișcarea Romania Impreuna”, Dacian Cioloș, a anunțat, marți, pe Facebook ca partidul sau a adunat peste 50.000 de membri. In același timp, acesta noteaza ca ”urmatoarele cinci luni vor fi extrem de importante pentru a construi o structura profesionista și eficienta așa cum ne…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a comentat ironic, marti, infiintarea partidului Miscarea Romania Impreuna, al lui Dacian Ciolos, spunand ca o sa dea un raspuns la o posibila colaborare cu aceasta formatiune politica atunci cand se va lamuri care va fi abrevierea numelui ei. "De cand l-a anuntat (infiintarea…

- Dupa ce fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, ca a depus la tribunal cererea de infiintare a partidului „Miscarea Romania Impreuna”, apare o prima ruptura care ar putea cauza probleme pe viitor. Anunțul a fost facut de un fost membru al echipei de cabinet.

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna”, desprins din platforma civica Romania 100. „Pentru noi a fost mult mai important ca in aceasta faza sa ne adresam celor mulți…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca aceia care critica guvernarea din punct de vedere economic nu trebuie sa uite ca Romania are "cea mai inalta crestere economica" din Europa, iar in cazul in care ar fi fost ceva gresit din punct de vedere economic, atunci nu ar fi existat "aceasta…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…