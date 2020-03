Stiri pe aceeasi tema

- Decizia președintelui României de a decreta starea de urgența este una buna, dar ea trebuie clarificata repede pentru ca deocamdata a stârnit mai multa panica, iar oamenii nu știu la ce sa se aștepte, afirma liderul PLUS, Dacian Cioloș. El mai spune ca medicii care vor fi în prima…

- ”PSD continua sa acționeze responsabil, nu fugim și nici nu ne ascundem!”, este mesajul lui Marcel Ciolacu, dupa ce președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, sambata seara, ca de luni va decreta starea de urgența.Liderul PSD spune ca s-a intalnit cu afaceriștii din Romania și cere…

- Președintele Klaus Iohannis a decretat astazi starea de urgența, iar repercusiunile au aparut imediat in Liga 1. Fotbaliștii straini de la FC Botoșani vor sa parareasca Romania. Starea de urgența poate duce la inchiderea granițelor. Informația a ajuns la urechile strainilor din lotul lui FC Botoșani,…

- Romania va intra de saptamana viitoare sub stare de urgența. Asta a anunțat in aceasta seara președintele Romaniei, Klaus Iohannis, fara insa a preciza cand va decreta starea de urgența și mai ales ce va presupune aceasta. Conform specialiștilor, starea de urgența va permite autoritaților sa adopte…

- Fostul președinte Traian Basescu l-a atacat, in direct la TVR, pe Klaus Iohannis, despre care spune ca greșește atunci cand nu instituie starea de urgența in criza coronavirusului."Romania va trece printr-o epidemie, pentru ca nu s-au luat masurile necesare la inceput. Va fi o epidemie consistenta,…

- „Acum problema este mai serioasa. E discuția despre ședintele care au loc in momentul de fața la Parlament atat in comisii cat si in plen si cred ca trebuie sa dam dovada de responsabilitate, in momentul de fata nu exista o baza legislativa suficienta pentru a restrange activitatea unor instituții…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca Guvernul italian a decretat starea de urgența in urma riscului sanitar produs de apariția unor noi cazuri de infecție cu COVID-19 (coronavirus) concentrate indeosebi…