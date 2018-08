Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, ii cere premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, demisia, pentru ca „situatia tensionata in care se gaseste societatea romaneasca“ sa se calmeze si pentru ca romanii sa-si recapete demnitatea. „Aveti datoria de onoare de a rezolva…

- Dacian Cioloș, fost premier, i-a transmis, vineri, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila, prin care i-a cerut demisia, in urma violențelor de la protestul din 10 august, in Piața Victoriei, spunand ca ar fi "ultimul lucru cu adevarat patriotic', potrivit Mediafax. "Aveți datoria…

- Informație de ultima ora. O ședința de urgența ar urma sa aiba loc, astazi, la Guvernul Romaniei.Ministrul de Interne, Carmen Dan, și ministrul Apararii, Mihai Fifor, au fost convocați de urgența de premierul Viorica Dancila, conform Romania TV, tema ședinței este focarul de pesta porcina…

- Maghiarii care traiesc in Romania au strans peste 300 000 de semnaturi, dintr-un milion necesare, pentru susținerea initiativei cetatenesti europene Minority SafePack. Initiativa isi propune sa contribuie la protejarea si afirmarea intereselor minoritatilor nationale si etnice autohtone din Europa.

- Mehmet Siddik Durmaz, reprezentant local al partidului “IYI” din districtul Karacoban din provincia estica Erzurum, a fost impușcat in timp ce se afla in secția de votare, a anunțat partidul sau pe pagina de Twitter. “Durmaz a fost impușcat brutal de oameni ingrozitori, necinstiți”, se arata pe contul…

- In urma cu 26 de ani, principalul serviciu secret al tarii era la fel de implicat in societate si politica, in mod special, cum pare sa fie si in zilele noastre. La finalul lunii iulie 1992, jurnalistul Mirel Curea scria in EVZ despre cazul unei belgience acuzata de SRI de spionaj, numai ca dupa ce…

- In 2016, Airbus a inaugurat la Ghimbav o fabrica de elicoptere in care a investit mai bine de 100 de milioane de euro. Gigantul francez s-a cuplat cu producatorul roman IAR, sub titulatura Eurocopter și a primit promisiunea din partea Statului ca va avea comenzi consistente. In prima instanța…

- O intamplare petrecuta duminica seara pe strazile capitalei si publicata de Ministerul de Interne pe pagina de Facebook a starnit controverse in randul internautilor. „Nu am vrut sa intervenim pentru ca parerile dumneavoastra sunt foarte importante pentru noi. Va asiguram ca le-am citit pe toate cu…