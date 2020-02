Dacian Cioloş îi acuză pe liberali că divizează Dreapta: "PSD se reface" Iata declaratia presedintelui PLUS, Dacian Ciolos: „PNL, cu toate ca nu o sa avem alegeri in 2 tururi, in loc sa vorbeasca cum putem coaliza Opozitia in orasele mari, sa nu le lasam PSD, PNL vorbeste de candidati separati, cu orice pret. Asta ne pune pe ganduri. Pot sa inteleg ca PNL face orice pentru a obtine alegeri anticipate. Insa eu cred ca PNL, ca sa indeparteze orice speculatie, ar trebui sa fie clar – in ce directie vrea sa o ia. Exista riscul sa divizam opozitia, centrul dreapta, cu declaratiile PNL, asta in timp ce PSD se reface". Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

