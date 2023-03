Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declarație publica, europarlamentarul PNL Dan Motreanu critica maniera in care Ministerul Agriculturii a negociat acordarea compensațiilor pentru fermierii romani afectați de importurile de grane din Ucraina. In opinia acestuia, țarii noastre ii va reveni cea mai mica suma, in valoare de 10 milioane…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat liderului PSD Marcel Ciolacu sa il retraga urgent din functie pe ministrul Agriculturii Petre Daea, din cauza modului „dezastruos" in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana". El a adaugat ca ii va cere comisarului pentru Agricultura…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat, vineri, presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, sa il retraga de urgenta din functie pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, „pentru modul dezastruos in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana”. „Fermierii romani sunt nedreptatiti din cauza…

- Fermierii afectați de afluxul de cereale din Ucraina vor fi despagubiți din fondul de criza al UE prevazut in PAC, numai ca romanii vor primi cel mai puțin, dupa cate se pare, deși mai mult de jumatate din tranzitul de cereale al Ucrainei se realizeaza prin țara noastra. Comisarul UE pentru Agricultura,…

- Uniunea Europeana va acorda asistența financiara celor trei țari cel mai puternic afectate de importul in exces de cereale ucrainene, a anuntat Agentiei de Presa Poloneze, comisarul UE pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, anunța Gazeta.ru preluata de Rador cu precizarea ca informațiile nu au putut…

- Aproximativ trei miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene sunt alocati, anual, pentru agricultura din Romania, a declarat, joi, la Botosani, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza AGERPRES . Prezent in judetul Botosani pentru a promova oportunitatile de finantare prin…

- Comisia Europeana a exceptat de la orice controale și taxe importurile de cereale și carne produsa in Ucraina. Asta dupa ce a majorat costurile fermierilor europeni prin interdicții și condiții de producție.Liderii G20 au facut apel la solidaritate pentru combaterea foametei cauzate de razboiul agresiv…

- Oficialii de la Bruxelles ar putea sa apeleze la rezerva de criza pentru a compensa pagubele produse fermierilor din Polonia, Romania, Ungaria și Slovacia, din cauza efectelor economice ale razboiului sau mai bine zis a comerțului liber cu cereale pe relația cu Ucraina. Nu in ultimul rand, inflația…