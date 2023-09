Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a recunoscut ca drone rusești au cazut pe teritoriul sau in timpul atacului lansat de Rusia asupra Ucrainei in noaptea de 3 spre 4 septembrie - scrie RBC, adaugand ca, printr-o astfel de reactie si avand deja un precedent, Bucurestiul a dat dovada de slabiciune, noteaza Rador.Intr-un comentariu…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a reiterat ca dronele rusești folosite de Moscova in atacurile asupra porturilor ucrainene Izmail și Reni nu au ajuns pe teritoriul țarii noastre, intr-un interviu acordat AGERPRES. AGERPRES: Domnule ministru, Ministerul Apararii Nationale a negat faptul…

- Ministrul de Externe neaga afirmațiile venite de la Kiev, care susțin ca pe teritoriul Romaniei au cazut și au explodat au drone rusești. Șefa diplomației romane afirma ca exista un risc, insa deocamdata „nu a fost cazul”.

- Romania și Ucraina au doua versiuni diferite in legatura cu prabușirea unor drone rusești pe teritoriul țarii nostre. Ucrainenii susțin ca astfel de aparate s-au prabușit și au explodat in Romania, in timpul atacului asupra portului Izmail de pe Dunare. De partea cealalta, autoritațile romane neaga…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat ca dronele rusești au cazut și au explodat luni pe teritoriul Romaniei in timpul unui atac asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe fluviul Dunarea, scrie Reuters. Ministerul Apararii de la București a infirmat informațiile.

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a declarat ca Romania sustine identificarea unei solutii solide din punct de vedere juridic pentru a utiliza activele rusesti inghetate si imobilizate pe teritoriul Uniunii Europene, in vederea reconstructiei Ucrainei.

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a declarat ca Romania sustine identificarea unei solutii solide din punct de vedere juridic pentru a utiliza activele rusesti inghetate si imobilizate pe teritoriul Uniunii Europene, in vederea reconstructiei Ucrainei. Precizarile au fost facute in cadrul…

