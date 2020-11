Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Ploiesti, ca membrii aliantei nu vor intra "sub nicio forma" cu PSD la guvernare in urmatorii patru ani, aratand ca social-democratii au nevoie de reforma. "Noi, daca intram la guvernare, o facem ca sa schimbam niste…

- Dacian Ciolos, copresedintele Aliantei USR PLUS, a spus ca membrii aliantei nu vor intra „sub nicio forma” cu PSD la guvernare in urmatorii patru ani. In plus, a atras atenția ca gruparea politica are nevoie urgenta de reforma. „Daca intram la guvernare, o facem ca sa schimbam niste lucruri in bine…

- Copresedintele Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Ploiesti, ca membrii aliantei nu vor intra "sub nicio forma" cu PSD la guvernare in urmatorii patru ani, aratand ca social-democratii au nevoie de reforma. "Noi, daca intram la guvernare, o facem ca sa schimbam niste lucruri…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, la Digi24, ca Dacian Cioloș este propunerea de premier a alianței dupa alegeri, susținand ca este mai buna propunerea decat Ludovic Orban. „USR va intra la guvernare și va intra cu mandat de reforma. Vrem un premier cu mandat de…

- „USR va intra la guvernare si va intra la guvernare cu mandat de reforma. Vrem un premier cu mandat de reforma. Nimeni nu are un cel in alb din partea noastra, in primul rand ca partid care intram acum in niste alegeri, USR-PLUS vrea sa dea premierul. Asta sa fie foarte clar, noi cu gandul acesta intram…

- Deputatul USR Ionut Mosteanu a declarat ca USR-PLUS intra in alegerile parlamentare cu dorinta de a da premierul in viitorul Executiv. El a adaugat ca a fost dezamagit de faptul ca Ludovic Orban a mintit in declaratii si a mai spus ca „nimeni nu are un cec in alb”, din partea Aliantei. Mosteanu a…

- Copresedintele Aliantei USR-PLUS, Dan Barna, a afirmat ca forta care lupta cu PSD-ismul este USR-PLUS, iar celalalt copresedinte al aliantei, Dacian Ciolos, a declarat ca acesta este noua forta politica a Romaniei.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sâmbata, la Ploiesti, ca alianta cu PNL este, în multe locuri din tara, singura solutie pentru a scapa de "cangrena" PSD, însa colaborarea cu liberalii este în aceste cazuri pe proiecte, nu neconditionat, transmite Agerpres."Noi…