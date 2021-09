Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat luni, la București, intr-o conferința de presa comuna cu președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu, ca Romania trebuie sa faca reformele pentru care s-a angajat in PNRR. Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen i-a asigurat…

- Premierul Florin Cițu a a anunțat ca a trimis, miercuri, demisiile miniștrilor USR PLUS și propunerile la Palatul Cotroceni. „PNL nu face guvern cu PSD, sa fie foarte clar. Vom adopta o rezoluție astazi. Cine face demersuri impotriva propriului Guvern, bineințeles, ca se va supune consecințelor din…

- Liberalii au luat in discuție, intr-un format restrans, pentru prima data, posibilitatea de a renunța la Florin Cițu din funcția de premier al Romaniei, conform unor surse politice citate de Antena 3. De asemenea, și președintele Klaus Iohannis ar urma sa ii propuna lui Dan Barna la discuțiile de marți…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș nu va fi prezent la discuțiile pe care Dan Barna le va avea marți dupa-amiaza la Cotroceni, la ora 16, pe tema crizei din coaliția de guvernare. Dacian Cioloș, care este și președintele grupului Renew Europe, are o vizita de lucru la Palatul Elysee, cu Emmanuel…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…

- Ministrul remaniat Stelian Ion a parasit biroul de la Ministerul Justiției. El a spus jurnaliștilor ca el crede ca in spatele demiterii sale este Klaus Iohannis adaugand ca va veni cu detalii suplimentare intr-o declarație, in cursul zilei. Stelian Ion a scris pe contul lui de facebook despre o “miza…

- Romania’s Prime Minister Florin Citu announced on Thursday that he has forwarded to the President, Klaus Iohannis the request to dismiss Finance Minister Alexandru Nazare. The Prime Minister is to replace Nazare as interim Minister of Finance, as there is no other proposal at this moment. “After a…

- USR PLUS a avut alegerile interne in toate filialele din țara, in ultimele saptamani. Rezultatele arata ca USR a caștigat cele mai multe filiale, in timp ce PLUS a obținut șefia celei mai importante filiale, București. Congresul pentru alegerea președintelui formațiunii va avea loc pe 2 octombrie, candidații…