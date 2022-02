Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte USR Dan Barna a declarat, marti, la Digi24, ca n u va candida la Congres pentru functia de presedinte. El a spue, despre Catalin Drula, ca este in momentul de fata presedinte interimar, si are toata increderea in el si crede ca este si "acel depozitar de incredere si speranta de care…

- Fostul lider USR Dacian Ciolos a declarat, marti, la Digi FM, ca in opinia sa, un Congres al partidului, cat mai repede, ar fi binevenit, in care sa se clarifice niste lucruri inclusiv legat de organizarea interna. Potrivit lui Ciolos, dupa fuziune, lucrurile in interiorul partidului nu s-au legat.

- Fostul presedinte al USR Dacian Ciolos a declarat, marti, ca ar trebui organizat cat mai repede un Congres pentru modificarea statutului si alegerea unui nou lider al partidului. Ciolos, care si-a dat demisia luni de la sefia USR, dupa ce proiectul pe care l-a propus pentru modernizarea partidului…

- Dupa demisia de la șefia USR, Dacian Cioloș a anunțat ca va ramane in continuare in partid. El a explicat, luni seara, care sunt motivele care au condus la decizia de a demisiona. „Atata vreme cat n-am avut in Biroul Național susținere pentru planul de reforma, am considerat firesc și de bun simț…

- Dacian Ciolos isi anunta oficial demisia din functia de presedinte al USR. "Atata vreme cat nu am avut in Biroul National sustinere pentru acest plan am considerat firesc si de bun simt sa imi prezint demisia (...) Credinta mea e ca USR e in continuare o alternativa politica pe scena politica din Romania,…

- Demisia lui Dacian Ciolos de la sefia USR reprezinta "o greseala", a declarat luni vicepresedintele USR, deputatul Claudiu Nasui, care considera ca presedintele interimar, Catalin Drula, ar putea fi un candidat "excelent" pentru aceasta functie."Este o greseala. Nu trebuia sa-si dea demisia,…

- Presedintele USR Dacian Ciolos i-a cerut, vineri, intr-o postare pe Facebook, lui Dan Barna, "sa faca un real pas in spate si sa isi ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic, daca are onoare", aratand ca ii intelege "neputinta in a accepta pierderea functiei de presedinte al USR". Ciolos…

