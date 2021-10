Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca l-a sunat pe președintele USR Dacian Cioloș, dar o intalnire intre cei doi va avea loc saptamana viitoare, conform News.ro. Nicolae Ciuca i-ar fi spus lui Cioloș ca ii va prezenta programul de guvernare, pe care il va finaliza in acest weekend. Sursele citate arata…

- Președintele USR Dacian Cioloș vrea sa negocieze cu PNL și cu premierul desemnat Nicolae Ciuca formarea unei majoritați și refacerea coaliției de guvernare, cu o condiție: daca noul guvern va fi susținut de PSD, atunci USR va intra in opoziție. “Am luat act de decizia de desemnare a lui Nicolae Ciuca…

- Dacian Cioloș il acuza pe premierul demis Florin Cițu de o campanie online mincinoasa, platita de PNL, in care foștii miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila sunt “vinovați” pentru toate neregulile din sistem din ultimele luni. Președintele USR subliniaza ca se va așeza la masa negocierilor…

- Echipa “USR PLUS la Guvernare 2024”, din care fac parte fostul copreședinte al partidului Dan Barna și cațiva dintre foștii membri ai cabinetului Cițu, a obtinut 14 mandate in Biroul Național de la conducerea partidului, al carui președinte este Dacian Cioloș. Pe lista “USR PLUS la Guvernare 2024” sunt:…

- Dacian Cioloș a propus vineri la Cluj ca USR PLUS sa preia funcția de premier, aceasta fiind in opinia sa, cea mai buna soluție prin care USR PLUS sa se asigure ca reformele vor fi realizate. „USR-PLUS nu poate sta in umbra PNL”, a spus Dacian Cioloș. Propunerea lui Dacian Cioloș i s-a parut premierului…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat ca formatiunea nu va iesi de la guvernare. “O sa muriti cu noi de gat aceia care rezistati la reforme, pentru ca e momentul ca Romania sa fie reformata”, a fost mesajul sau. Vicepremeirul Dan Barna a declarat, sambata, in cadrul unui bilanț de opt luni…

- George Simion, liderul AUR, spune ca partidul sau așteapta o concluzie a anchetei, dupa care va fi luata o decizie. Un angajat de la grupul aprlamentar AUR, purtator de cuvant al formațiunii, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat cu substanțe interzise asupra lui chiar la intrarea in Parlament, vineri…

- George Simion, liderul AUR, spune ca partidul sau așteapta o concluzie a anchetei, dupa care va fi luata o decizie. Un angajat de la grupul aprlamentar AUR, purtator de cuvant al formațiunii, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat cu substanțe interzise asupra lui chiar la intrarea in Parlament, vineri…