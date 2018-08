„Doamna Dancila nu are un mesaj pentru romani. Scuza doar jandarmii. Dar are un mesaj pe care il trimite pe ascuns la Comisia Europeana, pentru ca trebuie sa aflam prin interpuși ca a trimis scrisoarea. Foarte surprinzator din partea unui premier, a unui partid care arata cu degetul catre UE ca se amesteca prea mult in treburile interne și acum merge sa se planga, sa se scuze catre Comisia Europeana. Dancila premediteaza o concluzie a justiției. Știm ca Parchetul a deschis o ancheta și eu din cate am auzit din gura procurorului ajunge deja la concluzii preliminarii ca au fost și abuzuri. Doamna…