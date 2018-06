Dacian Cioloş, despre un referendum pe tema independenţiei justiţiei "Aici presedintele este cel in masura sa decida (legat de organizarea unui referendum privind independenta justitiei - n.r.). Cred ca presedintele ar trebui sa se foloseasca de orice instrument legal constitutional pe care il are, ca sa transeze daca planeaza indoieli vizavi de intentia societatii romanesti atunci cand independenta justitiei poate sa fie amenintata", a spus Dacian Ciolos, intrebat daca presedintele ar trebui sa convoace un referendum cu privire la independenta justitiei, potrivit news.ro. Ciolos a mai spus ca nu intelege ce s-a intamplat cu CCR, care a fost de multe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

