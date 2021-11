Stiri pe aceeasi tema

- El a adaugat ca pentru Florin Citu un asemenea demers acum "ar fi un pic penibil"."Eu le doresc succes. Sa-l renegocieze. Pentru domnul Citu ar fi un pic penibil, pentru ca e premierul care a semnat acel PNRR impreuna cu presedinta Comisiei", a afirmat Ciolos, sambata, la Digi 24.Liderul USL a subliniat…

- PNL și USR au ascuns, pana acum, de romani ce s-au angajat prin PNRR in fața Comisiei Europene. Dacian Cioloș s-a dat de gol și a confirmat cel mai negru scenariu. Intrebat ce prevede PNRR pentru pensii, Ciolos a explicat ca apare posibilitatea de a creste varsta de pensionare. ”Pentru pensii,…

- Dan Barna, vicepreședintele USR, a explicat la Europa FM de ce un guvern minoritar USR ar fi fost o soluție, in timp ce un guvern minoritar PNL nu ar fi fost. „Comunicarile din zona PNL erau in aceasta logica, cum ca vor merge in Parlament cu un guvern minoritar susținut de PSD. Practic, domnul Cițu…

- Miniștrii propuși de premierul desemnat Dacian Cioloș sunt audiați marți in comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Fiecare ministru are la dispoziție cate o ora pentru a-și susține proiectul și pentru a raspunde intrebarilor deputaților și senatorilor. Excepție fac miniștrii Justiției,…

- „Am facut aceasta propunere, iar MAI si domnul ministru Bode sustin aceasta initiativa. Guvernul va aproba schimbarea numerelor pentru masinile nepoluante. Mai mult ca sigur, vor fi numere cu cifre si litere verzi pe fundal alb. Eu propusesem invers – fundal verde, cu litere albe. (…) In curand vom…

- Guvernul a decis miercuri alocarea a 386 de milioane de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, din Fondul de rezerva, pentru a achizitiona medicamente destinate tratarii pacientilor cu COVID-19 internati in unitatile sanitare din Romania. „Acesti bani nu au fost ceruti la rectificare…

- CE va incheia in zilele urmatoare evaluarea PNRR depus de Romania Ursula von der Leyen. Foto: Comisia Europeana Comisia Europeana va încheia în zilele urmatoare evaluarea Planului Național de Redresare și Reziliența depus de România, iar președinta Comisiei, Ursula von der…