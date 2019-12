Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele reales al PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata ca recursul compensatoriu trebuia in mod clar eliminat sau corectat, in timp ce masura privind eliminarea supraaccizei a fost o decizie buna a Guvernului. "Recursul compensatoriu trebuia in mod clar eliminat sau corectat, pentru ca am vazut…

- Comitetul de Ministri al Consiliului Europei este profund preocupat de abrogarea de catre Parlamentul Romaniei a recursului compensatoriu si de faptul ca nu au fost oferite, in acelasi timp, modalitati de compensare care sa indeplineasca cerintele Conventiei Europene a Drepturilor Omului. Ministrul…

- Guvernul Orban a abrogat legea recursului compensatoriu dupa doar doua zile de dezbateri. Jurnalistul Ștefan pana a explicat in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX care a fost istoria acestei legi. Legea a fost propusa de Raluca Pruna, ministrul Justiției inguvernul Cioloș. ”Nu a fost complet ideea ei.…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a declarat pentru Libertatea ca va merge la Strasbourg pentru a susține la CEDO poziția Romaniei dupa abrogarea Legii recursului compensatoriu. Masura ”nu trebuie sa fie un capat de drum, ci un inceput de drum”, a precizat Predoiu.Ministrul Catalin Predoiu a declarat…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca, in aceasta saptamana, Guvernul iși va angaja raspunderea in Parlament pe recursul compensatoriu și pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților. ”Saptamana aceasta ne angajam raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate…

- PLUS saluta intentia Executivului de a-si angaja raspunderea in Parlament cu privire la abrogarea recursului compensatoriu sau eliminarea dispozitiilor privind dublarea perioadei cursurilor in cadrul INM si...

- Potrivit unor surse de la Bruxelles, candidatura lui Victor Negrescu nu intruneste conditiile necesare. Mai exact, propunerea nu a facuta in urma unui consens intre guvernul roman si Presedintie. In plus, procedura prevede ca un candidat la postul de comisar european sa fie aprobat in Parlament,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marți Ungaria pentru ca a refuzat accesul unui jurnalist într-un centru de solicitanți de azil fara un motiv satisfacator, relateaza AFP. Instituția judiciara dependenta de Consiliul Europei și cu baza la Strasbourg a fost sesizata în…