Dacian Cioloș, despre ratarea aderării României la Spațiul Schengen: „Tehnic, România e pregătită de 10 ani” Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca Romania indeplinește de zece ani condițiile tehnice de aderare la Spațiul Schengen, dar nu exista suficienta voința politica pentru acest pas. „Salut declarația fostului premier Cițu care, in vara, spunea ca Romania poate adera in acest an la Spațiul Schengen. A avut perfecta dreptate, numai ca nu era vorba despre Romania. Croația o sa ne-o ia foarte probabil inainte. Intre timp, domnul Cițu nu mai e premier, PSD conduce coaliția de guvernare, iar domnul Iohannis este confortabil sa lucreze cu un guvern format cu oameni care au participat activ la distrugerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

