Fostul premier Dacian Ciolos, liderul PLUS, afirma ca a declarat cladirea Guvernului zona „smoke-free“ in 2016, inainte ca legea antifumat sa intre in vigoare, dar trei prim-ministri care i-au urmat au adus cu ei scrumierele. Ciolos ii recomanda lui Ludovic Orban sa-si ceara scuze pentru contraexemplu pe care l-a dat, pentru ca suntem intr-o criza de sanatate publica si orice pas gresit scade increderea in autoritati.