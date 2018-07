Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat miercuri, cu privire la o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca este pregatit sa isi asume orice decizie pe care o va lua partidul, pentru a-si promova principiile si valorile in care crede, precum si…

- Dacian Cioloș și echipa de la Mișcarea Romania Impreuna vor prezenta in toamna „oferta politica detaliata”. Pana atunci, fostul premier a declarat intr-un interviu pentru Ziare.com ca nu exclude o candidatura la alegerile prezidențiale din 2019.Reporter: Candidați la prezidențiale? Dacian…

- Proiectul „Salvator din pasiune”, prin care se lanseaza semenilor o provocare, aceea de a deveni voluntar in cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta din Romania, a demarat și in județul Satu Mare. 14 tineri dornici de implicare s-au inscris in prima serie a voluntarilor satmareni și au inceput…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca i-a propus fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, sa se inscrie in partid, afirmand ca, in prezent, este prematur sa spuna daca, in contextul in care va onora invitatia, i se va propune si sa fie candidata partidului la alegerile prezidentiale.…

- Dacian Cioloș, liderul Mișcarii Romania Impreuna (RO+) a declarat ca, dupa ce partidul va fi lansat, acesta va candida singur la alegerile europarlamentare. Cioloș exclude astfel orice fel de asociere cu o alta formațiune politica. Fostul premier a vorbit și despre alegerile prezidențiale, care vor…

- Presedintele Klaus Iohannis a devenit primul candidat oficial la prezidentiale, dupa anuntul de la Sibiu, si a deschis oficial campania pentru alegerile din 2019. Daca pentru actualul sef al statului lucrurile sunt clare, are sustinerea ferma a PNL, pentru multe dintre partide tema prezidentiabilului…

- Liderul ALDE, Cain Popescu Tariceanu, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca nu a decis inca daca va candida la alegerile prezidentiale din 2019 si ca aceasta decizie va fi luata in coalitie la un moment pe care il va considera oportun, dar mai important este mesajul candidaturii, care trebuie…