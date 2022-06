Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 2 iulie, la Curtea de Apel Bacau are termen Ionel Arsene, care a declarat recurs la sentința Tribunalului Bacau, prin care a fost condamnat la 8 ani și 4 luni pentru ”trafic de influența”. Interesant este ca Arsene a facut recurs pe 7 aprilie iar DNA doar pe 11 aprilie. Parerile sunt imparțite…

- Actuala conducere a firmei prestatoare de utilitați din municipiul Radauți, SC Servicii Comunale SA, ramane in funcție. Anunțul a fost facut de administratorul unic al societații, Adi Jecalo, dupa ce Curtea de Apel Suceava a anulat o hotarare a Consiliului Local Radauți prin care a fost dizolvat ...

- De Ziua Egalitații de Șanse intre femei și barbați, FREE NOW, Super Aplicația Europeana de Mobilitate care ofera servicii de taxi și ridesharing in Romania, susține atat diversitatea și incluziunea, cat și mobilitatea sigura pentru toți pasagerii, indiferent de gen. In plus, compania anunța ca Stella…

- Judecatorul Damian Dolache de la Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal de la Curtea de Apel Bucuresti, condamnat definitiv la 10 luni inchisoare cu amanarea executarii pedepsei pe motiv ca a condus beat, s-a intors la Sectia I penala a instantei amintite incepand cu data de 30 martie 2022si judeca…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat indicii referitoare la savarsirea infractiunii de fals in declaratii sau existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate, in cazul unui fost cadru militar cu functie de conducere comandant pluton in cadrul Inspectoratului…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca apare o noua funcție de conducere in școlile din Romania. Dupa o intalnire cu primarii orașelor din țara, politicianul a declarat ca a fost de acord si va propune, in cadrul proiectului unei noi legi a Educatiei, instituirea unui nou post in școli. Ce…

- O noua funcție de conducere va fi introdusa in școli. Ce responsabilitați sunt propuse Ministrul Educației susține ca ar urma sa fie introdusa o noua funcție de directori in școli. Acesta va fi legatura dintre autoritatea locala, școala și comunitate. Este vorba despre funcția de director administrativ…

- Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfașurat, astazi, percheziții intr-un dosar pornit pe fapte de abuz de serviciu, comise de catre persoane responsabile din cadrul conducerii Federației de parașutism din Moldova.