Stiri pe aceeasi tema

- "Exista o solutie pe care noi, USR, am propus-o inca de atunci, din toamna: masuri care sa aiba un impact direct in reducerea pretului pe care il platesc consumatorii, si anume reducerea TVA. Noi am propus atunci de la 19 la 5%, pe o perioada determinata si, la fel, eliminarea platii acelui certificat…

- „Exista o soluție: masuri cu impact direct pentru consumatori. Aici vorbim de reducerea TVA pe o perioada determinata și in privința certificatului verde. Masurile au un impact real. Pe cand masurile aplicate atunci nu e clar cum au fost aplicate.Noi știm ca prețurile cresc. Nu știu de ce am așteptat,…

- Marcel Ciolacu a salutat masurile anuntate de catre premierul Nicolae Ciuca de protejare a romanilor in fata cresterii preturilor la energie si gaze. „Sunt convins, insa, ca putem avea taria si vointa politica de a lua decizii si mai indraznete! Putem reduce TVA nu doar la energie, ci si la gaze naturale…

- Sunt tensiuni in coaliția de guvernare din cauza legii plafonarii prețurilor la energie. Luni, dupa ce PSD a anunțat ca va propune modificarea legii, liberalii au spus ca propunerile vor fi luate in calcul daca aduc imbunatațiri. „Masurile de protejare a populației in fața valului de scumpiri…

- FOTO: Situația centralizata a efectelor fenomenelor meteo din Munții Apuseni. Masurile luate de autoritați Autoritațile din Alba au prezentat duminica situația centralizata ca urmare a avertizarilor meteorologice și hidrologice emise la nivelul. Potrivit ISU Alba, in urma fenomenelor meteo nu au fost…

- Planul național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice a fost aprobat de Guvern. Obiectivul general menționat in proiecte este „atenuarea impactului creșterii prețurilor la energie asupra populației, protecția, in special, a grupurilor celor mai vulnerabile și folosirea crizei ca un element de…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, sambata, ca USR nu va sustine guvernul minoritar, aratand ca este nevoie de un executiv majoritar pentru ca masurile luate de acesta sa nu se blocheze in Parlament si sa se ajunga la negocierea fiecarui proiect legislativ in parte. „Noi nu sustinem un…

- Federatia Patronala a Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a transmis, vineri, ca sprijina politicile publice pentru a limita impactul cresterii preturilor la energie, dar avertizeaza ca schimbarile de reglementare pe piata de energie ar putea agrava criza.