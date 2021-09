Stiri pe aceeasi tema

- Copreședinții USR PLUS au incercat sa discute cu Iohannis. Barna nu a primit raspuns. Ce i-a spus președintele lui Cioloș Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a spus la Digi24 ca și el, și Dan Barna au incercat sa aiba o discuție cu președintele Klaus Iohannis, in contexul disputei politice din coaliție.…

- Dacian Cioloș, co-președintele USR PLUS, a declarat, vineri seara, intr-o intervenție la Digi24 ca atat el cat și Dan Barna au incercat sa ia legatura cu președintele Klaus Iohannis in momentul in care s-a declanșat criza in coaliția de guvernare, dar nu au reușit sa vorbeasca cu el. „Nu am discutat…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, susține ca atat el, cat și Dan Barna, au incercat sa il contacteze pe Klaus Iohannis, dar președintele i-a ignorat și nu a raspuns la niciun mesaj. ”Probabil ca era lucrul normal, pregatit dinainte. Asta noi am spus-o de fiecare data. Eu cred ca și președintele…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…

- Ziua de joi, 2 septembrie, a fost ultima a lui Stelian Ion in funcția de ministru al Justiției. Remanierea sa, semnata de președintele Klaus Iohannis, la solicitarea premierului Cițu, a fost picatura care a umplut paharul și a dus la o ruptura aparent definitiva intre PNL și USR PLUS. Președintele,…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, spune ca evenimentul din urma cu 20 de ani in care premierul Cițu a fost prins la volan, in Statele Unite, sub influența bauturilor alcoolice, este „o problema grava” care trebuie lamurita de PNL și președintele Klaus Iohannis. „E o problema grava. Chiar daca…

