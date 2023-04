„Din pacate pentru fermierii si cetatenii romani, acesta este modul ipocrit in care seful PSD trateaza probleme grave ale Romaniei, doar ca sa nu piarda capital electoral. De fapt, lipsa de solutii reale pentru agricultorii romani isi are originea in numirea domnului Daea la Minister si apoi in incapatanarea cu care Marcel Ciolacu il tine in functie, in ciuda tuturor dovezilor de incompetenta. Criza cerealelor este o problema complexa pentru a carei rezolvare un ministru al Agriculturii ar trebui sa lucreze cu fermierii romani, sa vorbeasca cu traderii, sa aiba contacte la nivel european si international…