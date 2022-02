Stiri pe aceeasi tema

- George Simion a postat pe pagina sa de Facebook un indemn pentru cei care vor sa vina sa protesteze la mitingul AUR, organizat pe 27 februarie, in Capitala. „Avem nevoie de voi ca sa continuam lupta cu hoții. Pregatiți-va cu mașini, care aveți oi veniți cu oi, care aveți capre veniți cu capre, care…

- Dacian Ciolos si-a anuntat oficial demisia din functia de presedinte al USR, spunand și ca nu va mai candida la șefia formațiunii la urmatoarele alegeri. El a argumentat ca programul sau nu a fost votat de Biroul Național, astfel ca daca nu are susținere pentru schimbarile propuse, “am considerat firesc…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a dus neanunțat pe șantierul variantei Ocolitoare Timișoara Sud și s-a declarat nemulțumit de evoluția lucrarilor. „In doua saptamani s-au montat doar 22 de grinzi”, a scris ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook. Sorin Grindeanu le-a cerut reprezentanților…

- Președintele USR Dacian Ciolos ii cere fostului sau predecesor, Dan Barna, sa faca un pas in spate din partid si sa isi ia putin timp pentru a medita la situatia in care se afla. Ciolos afirma, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca intelege neputinta lui Dan Barna si faptul ca acesta i-a fost greu…

- USR e in razboi total. Dacian Cioloș a amenințat cu demisia din funcția de președinte al partidului, daca programul sau, in care pregatește mai multe schimbari, nu va fi acceptat de conducerea formațiunii. Dan Barna i-a dat imediat replica pe Facebook, spunandu-i lui Cioloș ca “vrea un partid pe persoana…

- Alphabet Inc.’s Google was slapped with a record French fine of E150mln by the nation’s privacy watchdog, together with a E60mln fine for Meta Platforms Inc.’s Facebook, over the way the companies manage cookies, according to Bloomberg. CNIL, France’s data protection authority, on Thursday issued the…

- Europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș și alți șase colegi din alte țari au fost sancționați de Parlamentul European pentru ca nu sunt prezenți la lucrarile PE, deoarece nu pot intra in cladire pentru ca nu dețin certificat verde. Cristian Terheș a anunțat pe Facebook, luna trecuta, ca nu a fost lasat…

- Președinte al Senatului și președinte al PNL, Florin Cițu, a transmis, pe contul de Facebook al partidului, un mesaj scurt, dar cu cel puțin o greșeala gramaticala. Citu afirma ca, la 1 Decembrie, sarbatorim istoria, eroii neamului, mostenirea si libertatea noastra, iar “azi, eroii nostri sunt medicii,…