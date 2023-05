Dacian Cioloş, despre eşecul aderării la Schengen: Eu văd problema în lipsa de anvergură politică a politicienilor români la nivel european Dacian Ciolos, despre esecul aderarii la Schengen: Eu vad problema in lipsa de anvergura politica a politicienilor romani la nivel european Europarlamentarul Dacian Ciolos a declarat duminica, despre esecul aderarii la Schengen, ca el vede problema in lipsa de anvergura politica a politicienilor romani la nivel european, nu este suficient sa stai aici sa te balacaresti in disputa interna si sa ai impresia ca nu te vede nimeni, anunța news.ro CITESTE SI Ce inseamna prezența aricilor intr-o gradina 23:56 196 Consiliul Concurenței a pus ochii pe piața suplimentelor alimentare: 'Populatia s-ar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

